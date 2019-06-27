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В списках партий баллотируется 115 действующих депутатов — Комитет избирателей

27 июня, 18:34
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НВ

Выборы состоятся 21 июля

В списках партий на внеочередных выборах баллотируется 115 действующих народных депутатов, заявил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, передает Укринформ.

«По оценке Комитета избирателей, из избирательных списков 21 политической партии действующие народные депутаты присутствуют в списках 11 политических сил. Если говорить о количестве, то всего в списках партий баллотируется 115 действующих народных депутатов», — сказал Рыбачок.

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Больше всего действующих нардепов выдвинуто партией Европейская солидарность, в списках которой есть 21 депутат. На втором месте — Батькивщина — 17 нардепов, на третьем — Радикальная партия Олега Ляшко — 16 кандидатов, в Оппозиционной платформе — За жизнь — 15, в Оппозиционном блоке — 12.

Ни одного действующего народного депутата нет в списках партий Слуга народа и Голос.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Теги:   Народные депутаты Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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