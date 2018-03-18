Выборы Путина: Правоохранители ограничили доступ к российским посольствам

18 марта в посольства РФ в Украине будут иметь доступ только лица с дипломатическим статусом

Национальная полиция и Нацгвардия Украины ограничили доступ в дипломатические представительства Российской Федерации, на территории которых расположены избирательные участки для проведения президентских выборов российского президента. Об этом сообщает МВД Украины.

#Киев : НПУ и НГУ обеспечивают общественный порядок и безопасность у дипломатических и консульских учреждения страны-агресора.Видповидно к решению МВД и ноты МИД, доступ в помещения граждан РФ для голосования, кроме лиц с дипломатическим статусом, обмежено.Просимо соблюдать законы pic.twitter.com/8BqWkPomjd - МВД Украины (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

18 марта в Украине в посольствах РФ в Киеве, Львове, Одессе и Харькове должны были открыться четыре избирательных участка. Однако 16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине будут иметь только лица с дипломатическим статусом.

Украина приняла такое решение из-за того, что РФ не отказалась от своих противоправных намерений проводить выборы российского президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Ранее сообщалось, что в России уже начались выборы президента. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском округе России.

Участки для голосования откроются также и на территории Крыма, который Россия аннексировала ровно четыре года назад, 18 марта. В связи с этим Украина направила в ООН официальные письма, в которых подчеркивает, что проведение Россией выборов в Крыму нарушает Устав ООН.

Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Германия, Канада, Эстония и Латвия уже заявили, что не будут признавать результаты голосования в аннексирована Крыму.