Выборы президента: в Сан-Франциско закрылся последний избирательный участок Сегодня, 07:46 82 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Голосование во втором туре президентских выборов официально завершилось REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Голосование во втором туре президентских выборов в Украине официально завершилось с закрытием последнего избирательного участка за границей.

Избирательный участок при украинском консульском учреждении в американском Сан-Франциско, который является наиболее удаленным на запад от Украины, закрылся в 20 часов по местному времени (6 утра по Киеву), сообщает Укринформ.



"Из зарегистрированных на участке в Сан-Франциско 23893 человек в воскресенье пришли проголосовать 582 человека", - сказал член УИК Никита Сафроненко.

По его словам, явка в Сан-Франциско составила 2,43%. Во время первого тура проголосовало гораздо меньше - 395 избирателей.

Также стали известны итоги голосования на трех других избирательных участках - в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго.

В частности, в Вашингтоне проголосовали 464 украинца из 7299 зарегистрированных в списке. Это примерно такой же показатель, который был и во время первого тура.

В Нью-Йорке для голосования во втором туре было зарегистрировано 11993 украинских граждан. По словам главы УИК Ирины Мазур, 1353 человека воспользовались своим избирательным правом на этом участке. Явка, соответственно, составила 11,3%. Это на 93 человека больше, чем в первом туре.

На избирательный участок в Чикаго приехали 1126 граждан из около 5900. Явка во втором туре выборов здесь была высокой по США - 19% (31 марта явка составила 16,4%).

Сейчас ЦИК обработала 85,56% электронных протоколов, поступивших с избирательных участков по Украине, согласно которым Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов, у Петра Порошенко – 24,46%, 2,32% избирательных бюллетеней признаны недействительными.