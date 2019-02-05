Выборы президента: ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов
Во вторник, 5 февраля, Центральная
избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность
президента Украины.
Как сообщает Интерфакс-Украина, к президентской
гонке присоединились народный депутат, кандидат от партии Народный рух Украины Виктор
Кривенко, первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ,
кандидат от политсилы Воины АТО Сергей Кривонос, а также самовыдвиженцы Сергей
Носенко и Руслан Рыгованов.
Носенко занимает пост старшего управляющего
директора ООО Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина. Рыгованов - и.о. начальника
госпредприятия Севастопольский морской рыбный порт.
Таким образом количество претендентов на пост
президента увеличилось до 34 человек.
Напомним, что 4 февраля ЦИК зарегистрировала
самовыдвиженца Романа Бессмертного.
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Очередные выборы президента Украины пройдут 31
марта. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После
этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы
государства.