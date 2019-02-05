Выборы президента: ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов Сегодня, 17:38 558 Цей матеріал також доступний українською EPA Кандидатов в президенты стало 34 EPA

Во вторник, 5 февраля, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность президента Украины.

Как сообщает Интерфакс-Украина, к президентской гонке присоединились народный депутат, кандидат от партии Народный рух Украины Виктор Кривенко, первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ, кандидат от политсилы Воины АТО Сергей Кривонос, а также самовыдвиженцы Сергей Носенко и Руслан Рыгованов.

Носенко занимает пост старшего управляющего директора ООО Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина. Рыгованов - и.о. начальника госпредприятия Севастопольский морской рыбный порт.

Таким образом количество претендентов на пост президента увеличилось до 34 человек.

Напомним, что 4 февраля ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Романа Бессмертного.

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Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.