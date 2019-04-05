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Спецтема: Выборы президента Украины

Выборы президента: ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех избирательных округов

5 апреля, 16:28
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Выборы президента: ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех избирательных округов - фото

Vasily Fedosenko/Reuters

ЦИК объявит окончательные результаты выборов в ближайшие дни

В пятницу, 5 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины приняла протоколы об итогах голосования со всех 199 окружных избирательных комиссий и объявила протокол об итогах голосования в пределах заграничного избирательного округа.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, последними комиссия приняла протоколы от окружкомов в Николаевской и Херсонской областях.

Отмечается, что ряду комиссий еще нужно уточнить данные.

При этом ЦИК приняла уточненные протоколы от еще 8 окружных избирательных комиссий.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Окончательные результаты ЦИК должна объявить в ближайшие дни.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.


Теги:   ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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