Выборы президента: ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех избирательных округов 5 апреля, 16:28 173 Цей матеріал також доступний українською Vasily Fedosenko/Reuters ЦИК объявит окончательные результаты выборов в ближайшие дни Vasily Fedosenko/Reuters

В пятницу, 5 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины приняла протоколы об итогах голосования со всех 199 окружных избирательных комиссий и объявила протокол об итогах голосования в пределах заграничного избирательного округа.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, последними комиссия приняла протоколы от окружкомов в Николаевской и Херсонской областях.

Отмечается, что ряду комиссий еще нужно уточнить данные.



При этом ЦИК приняла уточненные протоколы от еще 8 окружных избирательных комиссий.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Окончательные результаты ЦИК должна объявить в ближайшие дни.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.



