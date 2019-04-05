Выборы президента: ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех избирательных округов
В пятницу, 5 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины приняла протоколы об итогах голосования со всех 199 окружных избирательных комиссий и объявила протокол об итогах голосования в пределах заграничного избирательного округа.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, последними комиссия приняла протоколы от окружкомов в Николаевской и Херсонской областях.
Отмечается,
что ряду комиссий еще нужно уточнить данные.
При этом ЦИК приняла уточненные протоколы от еще 8 окружных избирательных комиссий.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.
Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.
Окончательные результаты ЦИК должна объявить в ближайшие дни.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.
Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.