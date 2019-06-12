Выборы: Голос и националисты перенесли передачу документов в ЦИК
Партия Голос перенесла передачу в ЦИК документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Раду.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Причиной стало то, что ЦИК изменила требования к документам и необходимо время на переоформление.
Передача документов и брифинг планировались на утро четверга, 13 июня.
Также передачу документов, сначала анонсированную на четверг, отменил единый блок националистических сил, передает Интерфакс-Украина.
Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.