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Выборы: Голос и националисты перенесли передачу документов в ЦИК

Сегодня, 21:37
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Выборы: Голос и националисты перенесли передачу документов в ЦИК - фото

Радио Свобода

Выборы запланированы на 21 июля

Партия Голос перенесла передачу в ЦИК документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Причиной стало то, что ЦИК изменила требования к документам и необходимо время на переоформление.

Передача документов и брифинг планировались на утро четверга, 13 июня.

Также передачу документов, сначала анонсированную на четверг, отменил единый блок националистических сил, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Спецтема   Выборы в Раду

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