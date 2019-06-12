Выборы: Голос и националисты перенесли передачу документов в ЦИК Сегодня, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Выборы запланированы на 21 июля Радио Свобода

Партия Голос перенесла передачу в ЦИК документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Причиной стало то, что ЦИК изменила требования к документам и необходимо время на переоформление.

Передача документов и брифинг планировались на утро четверга, 13 июня.

Также передачу документов, сначала анонсированную на четверг, отменил единый блок националистических сил, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.