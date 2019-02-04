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Выборы: ЦИК зарегистрировала Бессмертного кандидатом в президенты

Сегодня, 17:24
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НВ

Роман Бессмертный

ЦИК в понедельник, 4 февраля зарегистрировала самовыдвиженца Романа Бессмертного кандидатом на выборах президента Украины. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании.

Напомним, что воскресенье, 3 февраля стал последним днем для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. 

Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день пройдут президентские выборы.

Теги:   Роман Бессмертный ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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