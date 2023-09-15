Интрига снята. В принятом проекте бюджета на 2024 год не предусмотрено проведение выборов — нардеп 15 сентября, 13:09 Избирательный участок (Фото:oporaua.org)

В пятницу, 15 сентября, правительство приняло проект бюджета на 2024 год. Расходы на выборы в нем не предусмотрены.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Фото: Ярослав Железняк

«Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены», — написал он.

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Нардеп добавил, что когда в 2019 году, когда проводились предыдущие выборы, бюджет Центральной избирательной комиссии составлял 4 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что согласно принятому бюджету, собственные доходы общего фонда бюджета составляют 1 трлн 560 млрд грн, а расходы общего фонда — 3 трлн 108 млрд грн.

Он подчеркнул, что ключевым акцентом этого проекта является оборона и безопасность Украины.

В 2024 году в Украине должны были бы состояться президентские выборы и выборы в Верховную Раду, но во время военного положения их проведение запрещено законом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов в 2024 году, но их сложно организовать по нескольким причинам.



24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине должны состояться даже в условиях войны. Зеленский отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, направив в Украину своих наблюдателей, в том числе на линию фронта. Также нужны изменения в законодательстве и финансирование.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что принять участие в возможных выборах не смогут по меньшей мере три большие категории украинцев.