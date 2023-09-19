«ИПСО России». Партнеры не требуют от Украины проводить выборы — Данилов 19 сентября, 01:44 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Партнеры не требуют от Украины проведения выборов во время военного положения, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в понедельник, 18 сентября.

"…Сначала Российская Федерация запустила ИПСО, потом кое-кто из изданий начал говорить, что это якобы требование наших партнеров. Такого требования нет и не может быть, потому что, подчеркиваю еще раз, все эти процессы четко прописаны у нас в законодательстве… Закончится война, не будет военного положения, тогда мы может об этом начинать говорить", — отметил Данилов.



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По мнению секретаря СНБО, проводить выборы в условиях военного положения опасно.

"…Мы не можем играться, потому что если в окопы будут заходить агитаторы, имейте в виду, что это может очень драматично закончиться для нашей страны", — сказал он, напомнив, что в Украине около 370 политических партий.

В 2024 году в Украине должны были бы состояться президентские выборы и выборы в Верховную Раду, но во время военного положения их проведение запрещено законом.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине должны состояться даже в условиях войны. Президент Владимир Зеленский отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, направив в Украину своих наблюдателей, в том числе, на линию фронта. Также нужны изменения в законодательстве и финансирование.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что принять участие в выборах не смогут как минимум три большие категории украинцев.

В проекте бюджета на 2024 год не предусмотрены расходы на проведение выборов.