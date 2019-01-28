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Аномалия или закономерность

Выборы-2019: в Украине ожидают более 850 иностранных наблюдателей

Вчера, 11:56
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EPA

Выборы пройдут 31 марта

На выборы президента в Украину должны прибыть более 850 иностранных наблюдателей. 

Об этом рассказал глава Нацполициии Сергей Князев, пишет Укринформ.

"Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей", - сказал он.

Отмечается, что большое количество наблюдателей ожидается из Канады.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 84 организации и 16 наблюдателей на выборах президента.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Теги:   Нацполиция Выборы президента

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