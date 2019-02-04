Выборы-2019. Кто станет президентом и пройдет в Раду Сегодня, 14:10 1599 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA В президентских выборах готовы принять участие 81% опрошенных, в парламентских - 77% EPA

Рассказываем, у кого есть шансы на победу на президентских и парламентских выборах по данным Центра Социологический мониторинг, Украинского института социальных исследований имени Яременко, компании Info Sapiens и соцгруппы Рейтинг.



Выборы президента

В голосовании на президентских выборах готовы принять участие 81% опрошенных. Из них 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее готовы.

Из тех, кто определился со своим выбором и готов принять участие в голосовании, 21,9% готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, 19,2% - лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, 14,8% - действующего президента Петра Порошенко, 10,4% - кандидата от Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко, 8,4% - бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, 6,5% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,4% - нардепа Евгения Мураева, 2,4% - мэра Львова Андрея Садового, 2,2% - кандадата от партии Укроп Александра Шевченко. Остальных кандидатов готовы поддержать менее 2% опрошенных украинцев, которые определились со своим выбором.

22,1% опрошенных, которые готовы принять участие в выборах, верят, что выборы выиграет Юлия Тимошенко, 16,6% считают, что победит Петр Порошенко. Лишь 11,1% опрошенных украинцев, которые готовы принять участие в выборах, верят, что победит лидер рейтинга Владимир Зеленский. 4,1% таких опрошенных считают, что победит Юрий Бойко. В том, что пост президента может занять кто-то другой, верят менее 3% опрошенных, которые готовы проголосовать.

На первом месте в антирейтинге кандидатов в президенты - нынешний глава государства Петр Порошенко. Из всех опрошенных ни при каких обстоятельствах за него не проголосовали бы 49,2%, а из тех, кто намерен голосовать - 50,6%. За Юлию Тимошенко никогда не проголосовали 29,8% из всех опрошенных и 30,7% из тех, кто собирается голосовать. За Юрия Бойко никогда не проголосовали бы 22,3% опрошенных и 23,7% тех, кто готов голосовать. На четвертом месте в антирейтинге Арсений Яценюк - за него никогда бы не отдали свои голоса 21,2% опрошенных и 22,1% из тех, кто собирается голосовать. За ним идет Олег Ляшко - за него никогда бы не проголосовали 20,2% опрошенных и 20,8% тех, кто готов голосовать.

Выборы в Верховную Раду

Участвовать в выборах в Верховную Раду готовы 77% опрошенных. Из них 39% точно собираются голосовать, 38% - скорее собираются.

В парламентском рейтинге лидирует Батькивщина - за нее готовы проголосовать 21,2% опрошенных, которые намерены голосовать на выборах. На втором месте - партия Слуга народа, которую поддерживают 19%, за Блок Петра Порошенко Солидарность готовы отдать голоса 13%, за Оппозиционную платформу - За життя - 10,5%, за Гражданскую позицию Анатолия Гриценко - 8,6%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 6,5%, за партию Самопомич - 3,8% и за партию Наши Евгения Мураева 3,3%.

Остальные партии поддерживают менее 3% избирателей.