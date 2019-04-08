Александр Мотыль
Как Порошенко может выиграть, а Зеленский – проиграть
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Спецтема: Выборы президента Украины

Выборы 2019: как изменить место голосования во втором туре

Сегодня, 10:55
1060
Цей матеріал також доступний українською
Выборы 2019: как изменить место голосования во втором туре - фото

REUTERS / Kacper Pempel

Украинцы уже могут изменить место голосования во втором туре

После обнародования официальных результатов первого тура выборов президента украинцы имеют право изменить место голосования во втором туре.

Об этом во время брифинга заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент Прямого .

По словам Слипачук, отделы регистрации будут работать в выходные.

"Мы также обратились в Государственную миграционную службу для того, чтобы они синхронизировали свою работу с нашей, чтобы тоже была возможность чередования их сотрудников", - сказала она.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что избиратели могут временно изменить место голосования во втором туре выборов президента до 15 апреля включительно.

Тем, кто менял место голосования первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

Для изменения места голосования нужно пойти в ближайшее отделение ведения реестра избирателей. Такие отделения есть в каждом районе и городе Украины.

Для изменения места голосования нужно взять паспорт, временное удостоверение гражданина Украины или удостоверение военнослужащего или военный билет.

Необходимо заполнить заявление, где следует указать участок или адрес, где избиратель хочет проголосовать.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

К таким документам относятся справка с места работы, справка с места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, проездные документы, путевка в санаторий, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Граждане Украины с официальной регистрацией в неподконтрольных Украины районах Донбасса и Крыма имеют право не подавать никаких дополнительных документов.

Они могут прийти в орган ведения реестра избирателей, написать заявление и предоставить паспорт с указанным местом регистрации.

За рубежом автоматически могут проголосовать украинцы, которые стали на консульский учет.

Тем, кто не стоит на консульском учете, нужно прийти в дипломатическое учреждение и написать заявление об изменении места голосования.

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 01:52

img
Чемпионат Италии: Ювентусу не хватило одного балла для завоевания титула
Футбол

Сегодня, 14:04

img
Клуб украинской Премьер-лиги уволил главного тренера
Компании/Рынки

Сегодня, 11:01

img
Телевизор и соцсети против онлайн-медиа. Откуда украинцы получают информацию

ТОП 3

Политика

Вчера, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
82208
Политика

Сегодня, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
20992
Политика

Сегодня, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18012