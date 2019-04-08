Выборы 2019: как изменить место голосования во втором туре Сегодня, 10:55 1060 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Kacper Pempel Украинцы уже могут изменить место голосования во втором туре REUTERS / Kacper Pempel

После обнародования официальных результатов первого тура выборов президента украинцы имеют право изменить место голосования во втором туре.

Об этом во время брифинга заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент Прямого .



По словам Слипачук, отделы регистрации будут работать в выходные.

"Мы также обратились в Государственную миграционную службу для того, чтобы они синхронизировали свою работу с нашей, чтобы тоже была возможность чередования их сотрудников", - сказала она.

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Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что избиратели могут временно изменить место голосования во втором туре выборов президента до 15 апреля включительно.

До 15 квітня 2019 року включно ви можете звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців:



- за місцем перебування на день виборів;

- за місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;

- за адресою реєстрації.#Мінюст #ЯМаюПравоГолосу 8 апреля 2019 г.

Тем, кто менял место голосования первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

Для изменения места голосования нужно пойти в ближайшее отделение ведения реестра избирателей. Такие отделения есть в каждом районе и городе Украины.

Для изменения места голосования нужно взять паспорт, временное удостоверение гражданина Украины или удостоверение военнослужащего или военный билет.

Необходимо заполнить заявление, где следует указать участок или адрес, где избиратель хочет проголосовать.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

К таким документам относятся справка с места работы, справка с места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, проездные документы, путевка в санаторий, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Граждане Украины с официальной регистрацией в неподконтрольных Украины районах Донбасса и Крыма имеют право не подавать никаких дополнительных документов.

Они могут прийти в орган ведения реестра избирателей, написать заявление и предоставить паспорт с указанным местом регистрации.

За рубежом автоматически могут проголосовать украинцы, которые стали на консульский учет.

Тем, кто не стоит на консульском учете, нужно прийти в дипломатическое учреждение и написать заявление об изменении места голосования.