Алексей Бондарев
Загадка темной материи и секрет алкоголизма
Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Спецтема: Выборы президента Украины

Выборы 2019: документы в ЦИК подали телеведущая Литвиненко, экономист Новак и беглый экс-депутат Олейник

Сегодня, 16:23
1689
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

31 марта пройдут выборы президента Украины

Список потенциальных кандидатов на пост президента Украины в выходные пополнился еще несколькими претендентами.

Об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ЦИК Украины

2 февраля подал документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта народный депутат Юрий Тимошенко. Он был избран в парламент в 2014 году по мажоритарному избирательному округу №88 (Ивано-Франковская область), выдвигался партией Народный фронт. 17 января 2019 года его исключили из фракции Народного фронта.

В этот же день документы в ЦИК подали: телеведущая Юлия Литвиненко, кандидат от партии Патриот экономист Андрей Новак, кандидат от партии Воины АТО Сергей Кривонос, лидер партии Стабильность, глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.

Также 2 февраля в ЦИК принес и подал документы представитель народного депутата предыдущего 7-го созыва от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства перебрался в Москву и в августе 2015 года основал там так называемый Комитет спасения Украины.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 11:42

article_img
Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео
Страны

Сегодня, 14:59

article_img
Макрон планирует провести во Франции референдум - СМИ
Страны

Сегодня, 17:49

article_img
Прорыв плотины в Бразилии: число погибших выросло до 121

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты
Компании/Рынки

Сегодня, 10:35

article_img
Борьба за кадры. Как украинские компании пытаются удержать персонал от миграции на Запад
Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике

ТОП 3

Политика

Вчера, 15:45

article_img
Достоин ли Порошенко второго президентского срока - лидеры мнений
7544
Политика

Вчера, 17:26

article_img
Турчинов рассказал, при каких условиях поддержит на выборах Порошенко
4923
Политика

Вчера, 12:11

article_img
Чем владеет в Днепре загадочный бизнесмен Петровский - расследование НВ
2717