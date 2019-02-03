Выборы 2019: документы в ЦИК подали телеведущая Литвиненко, экономист Новак и беглый экс-депутат Олейник Сегодня, 16:23 1689 Цей матеріал також доступний українською ЕРА 31 марта пройдут выборы президента Украины ЕРА

Список потенциальных кандидатов на пост президента Украины в выходные пополнился еще несколькими претендентами.

Об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ЦИК Украины

2 февраля подал документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта народный депутат Юрий Тимошенко. Он был избран в парламент в 2014 году по мажоритарному избирательному округу №88 (Ивано-Франковская область), выдвигался партией Народный фронт. 17 января 2019 года его исключили из фракции Народного фронта.

В этот же день документы в ЦИК подали: телеведущая Юлия Литвиненко, кандидат от партии Патриот экономист Андрей Новак, кандидат от партии Воины АТО Сергей Кривонос, лидер партии Стабильность, глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев.



Также 2 февраля в ЦИК принес и подал документы представитель народного депутата предыдущего 7-го созыва от Партии регионов Владимира Олейника, который после Революции Достоинства перебрался в Москву и в августе 2015 года основал там так называемый Комитет спасения Украины.

