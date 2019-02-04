Выборы-2019: ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов Сегодня, 08:23 5000 Цей матеріал також доступний українською ЕРА ЦИК завершила принимать документы от кандидатов в президенты ЕРА

Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документы от желающих зарегистрироваться кандидатами на выборах президента.

3 февраля стал последним днем для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.



За весь период подачи документов изъявили желание участвовать в выборах 89 человек. Из них 17 – в последний день подачи документов.

В частности, в этот день подал документы действующий президент Украины Петр Порошенко.

На данный момент уже зарегистрировано 28 кандидатов.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.



Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК.



Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день пройдут президентские выборы.



