Выборы-2019: ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов
Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документы от желающих зарегистрироваться кандидатами на выборах президента.
3 февраля стал последним днем для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.
За весь период подачи документов изъявили желание участвовать в выборах 89 человек. Из них 17 – в последний день подачи документов.
В частности, в этот день подал документы действующий президент Украины Петр Порошенко.
На данный момент уже зарегистрировано 28 кандидатов.
До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.
Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК.
Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день пройдут президентские выборы.