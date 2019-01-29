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Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты

Вчера, 17:55
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EPA

Сергей Тарута

ЦИК зарегистрировала кандидатом на должность президента Украины нардепа, члена партии Основа Сергея Таруту.

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании во вторник, 29 января.

В пятницу, 25 января, лидер партии Основа Сергей Тарута подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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