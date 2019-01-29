Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты
ЦИК зарегистрировала кандидатом на должность президента Украины нардепа, члена партии Основа Сергея Таруту.
Об этом сообщает Укринформ.
Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании во вторник, 29 января.
В пятницу, 25 января, лидер партии Основа Сергей Тарута подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты.
31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.