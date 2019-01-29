Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты Вчера, 17:55 147 Цей матеріал також доступний українською EPA Сергей Тарута EPA

ЦИК зарегистрировала кандидатом на должность президента Украины нардепа, члена партии Основа Сергея Таруту.

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании во вторник, 29 января.

В пятницу, 25 января, лидер партии Основа Сергей Тарута подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.