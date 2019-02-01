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Спецтема: Выборы президента Украины

Выборы 2019: ЦИК разрешила еще десяти общественным организациям иметь официальных наблюдателей

Вчера, 23:03
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ЕРА

Выборы запланированы на 31 марта

Члены ЦИК разрешили еще десяти общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей во время президентских выборов 31 марта 2019 года.

Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.

Иметь официальных наблюдателей во время выборов могут ОО ББР (Блок борцов за революцию), Инициативное Движение Общественный патруль, Институт исследования российской агрессии, Команда Зе, Молодежный центр парламентаризма, Объединение Самопомощь, Совет по экологической безопасности, Сильные общины, Слуги народа, Центр общественных исследований Полис.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Теги:   Президентские выборы 2019 ЦИК Украины

Спецтема   Выборы президента Украины

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