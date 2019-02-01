Выборы 2019: ЦИК разрешила еще десяти общественным организациям иметь официальных наблюдателей Вчера, 23:03 126 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Выборы запланированы на 31 марта ЕРА

Члены ЦИК разрешили еще десяти общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей во время президентских выборов 31 марта 2019 года.

Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.

Иметь официальных наблюдателей во время выборов могут ОО ББР (Блок борцов за революцию), Инициативное Движение Общественный патруль, Институт исследования российской агрессии, Команда Зе, Молодежный центр парламентаризма, Объединение Самопомощь, Совет по экологической безопасности, Сильные общины, Слуги народа, Центр общественных исследований Полис.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.