Существуют ли хорошие россияне. Вятрович — о коллективной ответственности страны-оккупанта и сносе монумента Родине-матери в Киеве 26 июля, 16:17 Эксклюзив НВ Владимир Вятрович: хотелось бы верить, что эти люди, 30 лет продвигавшие здесь российские нарративы, уже вылетели из политики (Фото:НВ)

Владимир Вятрович рассказал НВ, почему следует снести монумент Родина-мать в Киеве, кого считает хорошими россиянами и про наиболее точное название для войны с РФ.



С кем из современных отечественных специалистов и следует говорить об исторической основе полномасштабной войны с РФ, так это, безусловно, с Владимиром Вятровичем. Этот народный депутат фракции Евросолидарность и бывший руководитель Института Национальной памяти в начале вторжения россиян служил в терробороне Киева. А теперь он вернулся к более привычной работе — снимает просветительские видео на Youtube. Ведь Вятрович как историк ранее издал около десяти книг, в которых на основе архивов КГБ рассказал неизвестные эпизоды украинской истории ХХ века.



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НВ поговорил с историком об изменениях в украинском обществе на фоне войны, о том, почему не стоит интересоваться российской повесткой и существуют ли " хорошие россияне".

ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ УКРАИНЦАХ



— После полномасштабной агрессии многие русскоязычные украинцы активнее употребляют украинский язык. Произошли ли тектонические изменения в их сознании и не будет ли обратного эффекта после окончания войны?



— Изменения произошли достаточно глубокие среди русскоязычных украинцев. Цифрами, по-видимому, я не владею. Часть, которая начала отказываться от русского языка, идентичности, возможно, кто-то из них вернется к употреблению русского языка. Но убежден, что перемены останутся.



Многие украинцы осознали угрозу использования Путиным русского языка и культуры, как общности между гражданами Украины и России. Такую общность Путин употребляет для обоснования своей агрессии. И именно эта агрессия выступала катализатором этих перемен. Украинское государство должно способствовать этим изменениям, предоставляя им законодательные рамки. Это мы уже сделали, запретив выступления российским исполнителям в Украине и звучания русской музыки. белорусы, — последний ожидает подписи президента ].

— Могут ли пророссийские партии вернуться в украинскую политику после войны? Ведь после 2014 мало кто верил, что Партия регионов способна к реинкарнации.



— Просто сейчас такого варианта не вижу. Однако в перспективе, перекрасившись, замаскировавшись, какая-нибудь политическая сила может появиться. Другое дело, что ее влияния будет значительно меньше, чем имела ОПЗЖ до начала полномасштабной войны. Процессы, происходящие в Украине в течение 30 лет независимости, — это украинская национальная реконкиста: когда все российское и пророссийское отступает, а влияние России на Украину уменьшается.



Кстати, это одна из причин, почему Путин перешел к военным средствам против Украины, понимая, что предыдущие инструменты, которые он использовал три десятилетия, перестали работать. Колоссальный ресурс, который он бросал в поддержку пророссийских партий и организаций, себя не оправдал. Пророссийская позиция в украинском обществе с каждым годом слабела. Эти военные действия преследовали цель заменить эти неудачные политические проекты. Однако сработали в обратном направлении — еще сильнее снизили шансы для прорастания любых пророссийских настроений.



ПАТРИОТИЧЕСКИЕ РЕГИОНАЛЫ



— Александр Вилкул и Михаил Добкин, известные своей москвофильской позицией до 24 февраля, сейчас демонстрируют свои проукраинские взгляды. Искренни ли они в этом патриотическом порыве?



— Мне трудно поверить в коренные изменения в этих людях, которые годами очень активно работали на антиукраинском фронте. Однако это для меня показатель того, что они поняли, что именно этого от них ожидает общество. Это не показатель личных изменений в этих людях, а изменений в самом обществе — они настолько колоссальны, что даже эти люди это чувствуют и обязаны к ним приспосабливаться. У меня такое же отношение к моему коллеге по парламенту Нестору Шуфричу, который сейчас стал очень проевропейским политиком, хотя вряд ли это будет ему оправданием после вредной работы, которую они со своим пророссийским лагерем здесь проводил. Это привело к войне и ослаблению Украины.

Именно поэтому изменения цветов на их кепках абсолютно недостаточный поступок. Не знаю, что они должны сделать, чтобы оправдать себя в глазах украинцев после 30-ти лет системной работы против Украины.





— У этих политиков есть будущее?



— Хотелось бы верить, что эти люди вылетят из политики или еще лучше будут иметь более жесткую ответственность за свои многочисленные антиукраинские действия.



«ХОРОШИЕ» РОССИЯНЕ



— К дискуссии о хороших россиянах: писательница Оксана Забужко сказала, что такие россияне существуют, но пока не время о них говорить. Наша эмпатия и внимание должно быть приковано к нам самим, к украинцам. Есть еще две точки зрения. Первая — хороших россиян следует радостно принимать. Вторая — со всеми россиянами стоит обрезать любую коммуникацию. Что вам ближе?



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