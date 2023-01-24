Скандал с Лозинским: замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Негода подал в отставку 24 января, 13:20 Вячеслав Негода (Фото:www.facebook.com/vanegoda)

На фоне массовых кадровых изменений во вторник, 24 января, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода подал в отставку.

«У каждого важного дела – свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали препятствия, чтобы изменить/улучшить жизнь в общинах и укрепить страну», — написал он в Facebook.

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Ранее в отставку подал другой заместитель министра - Иван Лукеря.

При этом Лукеря настаивает, что его отставка со скандалом с Лозинским никак не связана.

Замминистра инфраструктуры Василий Лозинский был задержан при получении взятки в размере $400 тысяч.