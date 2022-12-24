«Или единство и победа, или поражение и позор». 12 ярких цитат Вячеслава Чорновила 24 декабря, 08:15 Вячеслав Чорновил (1937−1999) (Фото:Uahistory)

24 декабря украинскому политику, главе Народного руха Вячеславу Чорновилу исполнилось бы 85 лет. Он трагически погиб в автокатастрофе в марте 1999-го, незадолго до выборов президента, в которых собирался участвовать.



Во времена СССР Чорновил 15 лет провел в лагерях за диссидентскую деятельность. В конце 80-х возглавил национально-демократическое движение, инициировал провозглашение государственной независимости Украины. На первых президентских выборах 1991 года уступил Леониду Кравчуку. Был депутатом Верховной Рады трех созывов.

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Чорновил также известен как литературный критик и публицист. Многие его интервью, публичные выступления и статьи сохраняют актуальность до сих пор.

НВ собрал 12 цитат Вячеслава Чорновила, некоторые из которых можно считать пророческими.

1 «Украина начинается с тебя».

2 «Нет у нас бандеровцев и москалей, восточных и западных. Все мы — народ Украины».

Над Украиной нависает зловещая двуглавая тень российского империализма

3 «Допустить два государственных языка, или один государственный, а один официальный — значит разрушить государство. Я всегда привожу в пример евреев, которые возродили уже мертвый язык и объединились вокруг него».

4 «Дай Бог нам любить Украину сильнее всего сегодня — когда она есть, чтобы не пришлось горько любить ее — потеряв. Настало время великого выбора: или единство и победа и путь к свету, или поражение, позор и снова долгий путь к свободе».

5 «Лидеров заедают амбиции. Разве нет амбициозных людей в Америке, Франции, Германии, Великобритании? Но там четко выработана политическая структура: человек находит свое место, зная, что не все могут быть первыми. У нас по-другому. Но верю — это пройдет. Украина придет к единству национально-демократических сил».

6 «Над Украиной нависает зловещая двуглавая тень российского империализма, который только и ждет окончательного коллапса нашего общества, чтобы запустить хищные когти в живое тело нашего народа».

7 (О российском народе) «Он был вынужденным носителем этой имперской идеи. Ему внедрили это в гены».

8 «Нет страшнее наказания, чем муки нечистой совести, потому что нет высшего судьи, чем истина».

9 «Слабость нашей демократии в том, что мы не были готовы, немного было таких лидеров, которые смотрели далеко вперед».

10 «Появился на южной Киевщине — Чорновил, на Донбассе — Стус, Дзюба, Светличный. Видите, там, где зоны риска уже для народа, для нации, там появились эти люди».

11 «Я политик всей Украины. Может, это громковато и о себе так не говорят… Но у меня восточный менталитет и при этом я в чем галичанин».

12 «Если бы меня спросили, сожалею ли я о том, как сложилась моя жизнь, об отсиженных 15 годах, я бы ответил: нисколько. И если бы пришлось начинать все сначала и выбирать, я бы выбрал жизнь, которую прожил».

По материалам Украинского института национальной памяти.

