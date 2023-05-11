Данилов прокомментировал возможность обмена Богуслаева на украинских пленных 11 мая, 11:47 Вячеслав Богуслаев просит отдать его РФ в рамках обмена (Фото:DR)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключил, но и не подтвердил возможность выдачи России экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева в обмен на украинских пленных.

В эфире национального телемарафона он отметил, что жизнь украинского гражданина является для государства самой высокой ценностью.

«Если такое решение будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны», — отметил Данилов.

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Он подчеркнул, что своим письмо Богуслаев подтвердил, что является российским агентом.

«Он прямо в этом письме подтверждает, что он был российским агентом и что его очень тянет. Вот и все», — резюмировал секретарь СНБО.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.

Богуслаева задержали по подозрению в госизмене, а 28 марта сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины. Он до сих пор находится под стражей.



4 ноября суд арестовал имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

10 мая Схемы опубликовали письмо Богуслаева, адресованное главе Офиса президента Андрею Ермаку. В письме он назвал себя «пенсионером, инвалидом 1 группы» и попросил отдать его РФ в рамках обмена.