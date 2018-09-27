27 сентября 2018, четверг

"Вы распространяете дезинформацию": Порошенко отказался отвечать на вопросы российских СМИ

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Порошенко отказался от интервью российскому пропагандистскому телеканалу

Порошенко отказался от интервью российскому пропагандистскому телеканалу

Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы журналиста российского пропагандистского телеканала Россия-1 на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Порошенко сказал человеку с микрофоном, что никаких интервью российским журналистам не дает.

"Потому что вы fake news и распространяете дезинформацию", – сказал украинский президент.

После этого он пожелал российскому пропагандисту "удачи".

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