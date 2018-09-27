"Вы распространяете дезинформацию": Порошенко отказался отвечать на вопросы российских СМИ

Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы журналиста российского пропагандистского телеканала Россия-1 на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Порошенко сказал человеку с микрофоном, что никаких интервью российским журналистам не дает.
"Потому что вы fake news и распространяете дезинформацию", – сказал украинский президент.
После этого он пожелал российскому пропагандисту "удачи".
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования