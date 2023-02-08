BBC узнало, о чем король Чарльз III говорил с Зеленским 8 февраля, 19:09 Владимир Зеленский и Чарльз III (Фото:Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Информационное агентство BBC раскрыло детали разговора короля Великобритании Чарльза III с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что король Чарльз III сообщил Зеленскому, что он рад приветствовать его в Букингемском дворце.

«Мы все так долго переживали за вас и думали о вашей стране, я не могу даже сказать вам, насколько», — заявил король.

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Король также сказал, что он очень рад тому, что британское правительство и парламент с первых дней российского нашествия существенно поддерживают Украину.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что для него честь быть первым главой государства, которого принимали в Букингемском дворце.

«Для меня честь быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании», — заявил Зеленский.

8 февраля Зеленский находится в Лондоне с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а затем выступил в парламенте.

Во время выступления в парламенте Зеленский сказал депутатам, что передаст королю благодарность всех украинцев за поддержку, которую тот выражал еще тогда, когда он был принцем Уэльским.



Глава государства также посетит украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что Лондон объявит о расширении программы тренировок украинских военных, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.

Также планируется заявление о предоставлении Украине дальнобойного оружия.