Убить в зародыше русский бунт. Военное положение в РФ — зачем это Путину? 4 марта, 15:30 Сюжет Военная техника РФ в Армянске, Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Введение военного положения по приказу Владимира Путина превратит Россию в военный лагерь с жесткой информационной цензурой. Этим он добьется ослабления влиятельных сторонников мира с Украиной, говорят эксперты.

Секретарь СНБОУ сообщил, что, по информации украинской разведки, РФ планирует ввести военное положение.

Закон о военном положении, который обсуждается в в политических кругах страны агрессора, подразумевает жизнь РФ в условиях войны, а не ограниченной «военной операции».



НВ рассказывает, зачем Путину ставить всю Россию в военное положение.



ОБУЗДАТЬ ОЛИГАРХОВ И ОБЩЕСТВО



Военное положение (ВП) за всю современную историю РФ не вводилось, но уже ясно, что для государства это особый режим управления и ужесточения контроля. Следует отметить, что ВО может предусматривать всеобщую мобилизацию, цензуру, и введение комендантского часа.



ВП, если оно будет введено в РФ, то целиком и полностью будет направлено внутрь государства, говорит НВ военный эксперт Валентин Бадрак. По его словам, это продолжение политики закручивания гаек.

«Путин видит, что растут проблемы внутри страны», — объясняет эксперт.

Бадрак добавляет, что разворачивание репрессивной машины в формате военного положения позволит российскому диктатору удобно руководить тремя важными компонентами его власти.

Во-первых, обуздать угрюмых олигархов из своего окружения из-за раскручивания маховика западных санкций. Это те, кто финансирует его режим, считает Бадрак. Военное положение снизит их влияние на систему управления и позволит Путину заниматься войной. Речь о людях калибра Олега Дерипаски. На форуме в Красноярске он заявил, что Россия еще не сталкивалась с такими санкциями. Ее ждет сценарий в три раза хуже, чем в 1998 году, поэтому нужен мир. Тогда правительству РФ пришлось объявить технический дефолт.



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Группа кремлевских олигархов-пацифистов постепенно растет. К ней уже присоединились банкиры Михаил Фридман Петр Авен (Альфа-групп), Олег Тиньков (Тинькофф банк) и владелец Северстали Алексей Мордашов.



Во-вторых, потенциальное военное положение поможет обуздать протестную молодежь, которую могут насильно призвать в армию. В противном случае, они могут составить ядро бунта после того, как число жертв российских солдат в Украине превысит 10 тыс человек. Цель Путина, по мнению, Бадрака, превратить Россию в военный лагерь.



Секретарь СНБО Данилов считает, что Путину ничего не стоит отправить «пушечное мясо» в «мясорубку». «Я не понимаю, зачем он это делает», — высказался Данилов.

Такого же мнения Игорь Козий, военный эксперт. Последний пояснил НВ, что с большой долей вероятности РФ начнет мобилизацию с призыва Стратегического резерва в кадрированные части, которые комплектуются за счет резервистов.

Козий считает, что в ряды ВС РФ позовут сопливого солдата, которого бросят в танк, привезут в Украину и откуда он попытается сбежать или погибнет. В Крыму призывники уже разбегаются, а срочники в Белгороде бунтуют, потому что не хотят воевать с Украиной. Контрактники российской армии тоже понимают, чем это пахнет. Лучше сесть в тюрьму, чем погибнуть.



В словах эксперта просматривается определенный резон, поскольку в России уже начались протестные проявления. Самый популярный российский оппозиционер, сидящий в тюрьме Алексей Навальный, призвал своих сторонников выходить на улицы и высказываться против войны.

С начала вероломного нападения РФ на Украину количество задержанных за проявление антивоенной позиции достигло 7 тысяч человек, по данным правозащитников.



Интересны и другие цифры. Сколько всего в российской армии солдат?

По данным справочника «Military Balance», которые приводит Медуза, регулярная армия РФ насчитывает до 900 тысяч человек. Есть и относительно многочисленный армейский резерв в 2 миллиона человек.

Козий сомневается, что подобные количества войск РФ в состоянии вывести на поле боя.

Третьей целью Путина в случае введения военного положения, уверяет Бадрак, кремлевский диктатор желает пригрозить коллективному Западу не помогать Украине. Не зря он приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Мол, не лезьте в Украину, если не хотите неожиданных поворотов.



«Сейчас продолжается борьба, будет ли Запад способен закрыть хотя бы отдельные районы воздушного пространства над атомными электростанциями в Украине или все-таки нет», — заключил Бадрак.

ТОТАЛЬНАЯ ЦЕНЗУРА



Одной из вероятной составляющих военного положения может стать введение военной цензуры. Закон о военном положении предусматривает такую опцию. Ее будут контролировать органы исполнительной власти. В РФ это уже многим известный цензор Роскомнадзор.



В СМИ могут даже появиться специальные люди, которые займутся вычиткой материалов, пишет Медуза.

В ночь на 4 марта власти РФ заблокировали российским пользователям доступ к Facebook, а также к изданиям Медуза, Би-би-си, Радио Свобода, Deutsche Welle.

Бадрак указывает, что окончательная зачистка медийного поля началась задолго до разговоров о военном положении.



3 марта радиостанция Эхо Москвы относительно либерального толка приняла решение о ликвидации. Это произошло после обращения Генпрокуратуры РФ, заявившей о распространении «ложной информации» о действиях российских военных в Украине. Издание входило в «Газпром-медиа» как дочерняя компания.



Временно исчез из эфиров телеканал Дождь. Его гендиректор Наталья Синдеева заявила о приостановке работы. Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы Новой газеты, Медиазоны, Дождя и других СМИ, где рассказывали правду о вторжении российских войск в Украину.

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