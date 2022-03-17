«Разрушьте эту стену!». Зеленский обратился к Шольцу во время выступления в Бундестаге, призвав помочь остановить войну 17 марта, 12:10 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил перед депутатами Бундестага (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, призвав помочь остановить полномасштабноевторжение России.

«Я хочу сказать вам сейчас. Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, которого вы заслуживаете, и чем ваши потомки будут гордится. Поддержите нас, остановите войну. Помогите нам остановить ее», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в Европе Россия пытается уничтожить целый народ.

«Уничтожить все, благодаря чему мы живем, ради чего. Я обращаюсь к вам от имени наших военных. Тех, кто защищает наше государство, а следовательно, и ценности, о которых часто говорят повсюду в Европе, повсюду — и у вас. Почему они защищают все это без вашего лидерства? Без вашей силы? Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы? Потому что это — стена. Стена, которую некоторые не замечают», — резюмировал украинский президент.

«Разрушьте эту стену!» — знаменитая фраза из исторической речи президента США Рональда Рейгана во время его выступления в Берлине в 1987 году. Слова Рейгана с призывом демонтировать Берлинскую стену были адресованы президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

Последнюю неделю Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Накануне он выступил в Конгрессе США, где показал видео с кадрами последствий российских атак на украинские города.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.