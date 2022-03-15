Зеленский о военной помощи партнеров: Объем, который вы даете нам на неделю, мы используем за 20 часов

15 марта, 16:24
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Зеленский поблагодарил партнеров за помощь, но дал понять, что военной помощи недостаточно (Фото:ОПУ)

Зеленский поблагодарил партнеров за помощь, но дал понять, что военной помощи недостаточно (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил партнерам, что Украине нужно еще больше военной помощи, чтобы защищать страну во время полномасштабного вторжения России.

«Вы знаете, какое оружие и какие средства защиты мы нуждаемся. Объем, который вы даете нам в неделю, мы используем за 20 часов. Вот почему трофеи, вот почему сложная борьба. Жестокая война, потому что здесь столько оккупантов. На одного человека — минимум 10,20,30. На один наш танк — 100 их. Я уверен, что вы сможете увеличить объемы помощи», — сказал он лидерам стран Joint Expeditionary Force.

Он поблагодарил каждую страну, которая заняла моральную позицию.

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«Российскую военную машину еще можно остановить, еще можно остановить убийства людей. Вы видите, как мы сражаемся. Вместе с вами будет легче точно. Если не остановить сейчас на нашей земле разрушение демократии, они придут к вам. Ракеты, бомбы, танки, диверсанты, кибератаки — все это в арсенале России. И это будет направлено против Европы, если Украина не выдержит», — резюмировал Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=r01jDpF06sg

Joint Expeditionary Force — многосторонняя структура оборонного сотрудничества, в которую входят Великобритания, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Эстония.

Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

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В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Военная помощь Владимир Зеленский Война России против Украины

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