Зеленский о военной помощи партнеров: Объем, который вы даете нам на неделю, мы используем за 20 часов 15 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Зеленский поблагодарил партнеров за помощь, но дал понять, что военной помощи недостаточно (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил партнерам, что Украине нужно еще больше военной помощи, чтобы защищать страну во время полномасштабного вторжения России.

«Вы знаете, какое оружие и какие средства защиты мы нуждаемся. Объем, который вы даете нам в неделю, мы используем за 20 часов. Вот почему трофеи, вот почему сложная борьба. Жестокая война, потому что здесь столько оккупантов. На одного человека — минимум 10,20,30. На один наш танк — 100 их. Я уверен, что вы сможете увеличить объемы помощи», — сказал он лидерам стран Joint Expeditionary Force.

Он поблагодарил каждую страну, которая заняла моральную позицию.

«Российскую военную машину еще можно остановить, еще можно остановить убийства людей. Вы видите, как мы сражаемся. Вместе с вами будет легче точно. Если не остановить сейчас на нашей земле разрушение демократии, они придут к вам. Ракеты, бомбы, танки, диверсанты, кибератаки — все это в арсенале России. И это будет направлено против Европы, если Украина не выдержит», — резюмировал Зеленский.

Joint Expeditionary Force — многосторонняя структура оборонного сотрудничества, в которую входят Великобритания, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Эстония.

Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

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