«Инструмент для доминирования». Россия рассматривает голод как свое оружие — Зеленский 6 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил перед парламентом Ирландии (Фото:ОПУ)

Россия рассматривает голод как свое оружие в войне против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Ирландии.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Он рассказал, то минувшей ночью российские ракеты ударили по очередной базе с топливом.

«Одну из десятков, которые Россия рассматривает как мишень. И это уже стало фирменным почерком оккупантов — уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь. Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что Россия заблокировала все морские порты, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт.

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«Они рассматривают и голод как свое оружие, оружие против нас, обычных людей. Как инструмент для доминирования. Без нашего экспорта — это не просто дефицит, а угроза голода для более чем десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены. Для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще сложнее кормить свои семьи», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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