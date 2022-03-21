«Гоните этих рабов!» Зеленский обратился к жителям украинских городов, которые противостоят оккупантам 21 марта, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Протестующие украинцы в Херсоне, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS)

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям украинских городов, которые храбро противостоят российским оккупантам.

Глава государства подчеркнул, что в Херсоне 21 марта в свободных людей стреляли рабы пропаганды, которые никогда не видели столько людей, которые их не боятся.



«Рабы воспринимают свободу как дикость, опасность… Херсон, держись. Мы никогда не забудем кадры из вашего города. Мы все были с вами. Миллионы и миллионы украинцев в мире видели, как вы стоите, какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу… Как только мы сможем к вам пробиться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса», — пообещал Зеленский.

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Президент добавил, что то же самое ждет оккупантов, которых голыми руками 21 марта прогнали жители Энергодара, а также оккупантов в Бердянске, Мелитополе, Каховке и везде, где они захватывают «украинцев, которые, как они думают, организовывают сопротивление»:

«У нас не Россия, и сопротивление тут не нужно организовывать. Для украинцев это свойство души».

Зеленский обратился к жителям южных украинских городов и сказал, что Украина о них помнит, а каждый раз, когда они сопротивляются и им тяжело, у остальных украинцев разрывается сердце, потому что они не рядом.

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«Это подвиг — то, что вы протестуете. И счастье, что такие люди у нас есть и мы все — Украина… Обращаюсь ко всем украинцам, повсюду, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила. И мы все — вместе с ней. Свободная и мирная, которую мы так любим. Слава Украине!» — сказал Зеленский.

Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения России обычные украинцы стали борцами и поднялись за нашу страну. Глава государства перечислил все города, которые подвергаются обстрелам российских оккупантов:

«К нам им пути нет и никогда не будет. В Киев, который мужественно и величественно стоит над Днепром. В Харьков — гордый, чистый, образованный Харьков, который они бьют, а он никак не подчиняется. Чернигов — древний, который со времен орды не знал такого зверства, которое переживает сейчас от российских военных. Сумы, Ахтырка, Лебедин, Изюм, Дергачи, Волноваха, Попасная, Бородянка, Гостомель, Макаров, Николаев… Мариуполь, который оккупанты просто уничтожают в пепел, но который переживает их всех — никчемных рабов, которые не умеют заботиться о своей стране и людях, а еще идут в чужую. За каждого украинца мы боремся, обо всех помним и каждому благодарны».

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