Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и Боррель едут в Киев 8 апреля, 09:54 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен и Боррель едут в Киев на поезде (Фото:Josep Borrell Fontelles)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель едут в Киев.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом глава Еврокомиссии сообщила в своем Twitter утром в пятницу, 8 апреля.

«С нетерпением жду прибытия в Киев», — написала она.

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Боррель также сообщил, что уже находится на пути в Киев.

Европолитики едут в Украину на поезде Укрзализныци. На фото также присутствует премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

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Визит фон дер Ляйен и Борреля в Киев анонсировали 5 апреля, точная дата не называлась.

Визит состоится на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил политиков из всех дружественных стран посетить Киев, он заявил, что так проявляется лидерство. Зеленский сказал это после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша приехали в Киев на поезде 15 марта.

30 марта Янша призвал ЕС и НАТО вернуть послов в Киев.

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