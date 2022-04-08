Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и Боррель едут в Киев

8 апреля, 09:54
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Урсула фон дер Ляйен и Боррель едут в Киев на поезде (Фото:Josep Borrell Fontelles)

Урсула фон дер Ляйен и Боррель едут в Киев на поезде (Фото:Josep Borrell Fontelles)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель едут в Киев.

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Об этом глава Еврокомиссии сообщила в своем Twitter утром в пятницу, 8 апреля.

«С нетерпением жду прибытия в Киев», — написала она.

Видео дня
https://twitter.com/vonderleyen/status/1512303926032359428

Боррель также сообщил, что уже находится на пути в Киев.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1512304450194579459

Европолитики едут в Украину на поезде Укрзализныци. На фото также присутствует премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

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Визит фон дер Ляйен и Борреля в Киев анонсировали 5 апреля, точная дата не называлась.

Визит состоится на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину.

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30 марта Янша призвал ЕС и НАТО вернуть послов в Киев.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Жозеп Боррель Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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