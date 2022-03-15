Полное уничтожение народа и оккупация. Украинцы назвали главные цели вторжения России — опрос 15 марта, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает крупные украинские города (Фото:Thomas Peter/Reuters)

56% украинцев назвали главной целью вторжения России в Украину полное уничтожение украинского народа.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Социологи отмечают, что это мнение доминирует во всех регионах Украины.

49% опрошенных уверены, что главная цель российского диктатора Владимира Путина — оккупация Украины и ее присоединение к России.

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15−17% также считают, что Россия преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО. 10% говорят о том, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, 5% — провоцирование НАТО на войну. Тех, кто считает, что вторжение России имело целью защитить русскоязычных — всего 2%.

Опрос проводился с 12 по 13 марта. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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