Скабеева, Соловьев, Симоньян. СНБО рассмотрит санкции против российских пропагандистов 10 марта, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев (Фото:кадр видео Россия 24)

Кабинет министров внес на рассмотрение СНБО предложение ввести санкции против российских пропагандистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

Среди пропагандистов, которых предлагают внести в санкционный список:



Владимир Соловьев ( ведущий Соловьев Live);

ведущий Соловьев Live); Ольга Скабеева ( телеведущая Россия—1);

телеведущая Россия—1); Маргарита Симоньян ( главный редактор Russia Today);

главный редактор Russia Today); Дмитрий Киселев ( гендиректор Россия сегодня);

гендиректор Россия сегодня); Тина Канделаки ( ведущая, и.о. директора канала ТНТ);

ведущая, и.о. директора канала ТНТ); Константин Эрнст ( гендиректор Первого канала);

гендиректор Первого канала); Александр Жаров ( гендиректор Газпром—Медиа Холдинг).

Список должны рассмотреть СНБО и президент. Также можно будет обратиться с этим списком к Евросоюзу для введения зеркальных санкций, сообщили в Минкульте.

Евросоюз ранее ввел санкции против пропагандистов Петра Толстого, Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, а также военных и чиновников. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты распространяют фейки Кремля.

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