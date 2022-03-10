Скабеева, Соловьев, Симоньян. СНБО рассмотрит санкции против российских пропагандистов
Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев (Фото:кадр видео Россия 24)
Кабинет министров внес на рассмотрение СНБО предложение ввести санкции против российских пропагандистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.
Среди пропагандистов, которых предлагают внести в санкционный список:
- Владимир Соловьев (ведущий Соловьев Live);
- Ольга Скабеева (телеведущая Россия—1);
- Маргарита Симоньян (главный редактор Russia Today);
- Дмитрий Киселев (гендиректор Россия сегодня);
- Тина Канделаки (ведущая, и.о. директора канала ТНТ);
- Константин Эрнст (гендиректор Первого канала);
- Александр Жаров (гендиректор Газпром—Медиа Холдинг).
Список должны рассмотреть СНБО и президент. Также можно будет обратиться с этим списком к Евросоюзу для введения зеркальных санкций, сообщили в Минкульте.
Евросоюз ранее ввел санкции против пропагандистов Петра Толстого, Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, а также военных и чиновников. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты распространяют фейки Кремля.
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