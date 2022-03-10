Скабеева, Соловьев, Симоньян. СНБО рассмотрит санкции против российских пропагандистов

10 марта, 16:57
Цей матеріал також доступний українською
Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев (Фото:кадр видео Россия 24)

Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев (Фото:кадр видео Россия 24)

Кабинет министров внес на рассмотрение СНБО предложение ввести санкции против российских пропагандистов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

Среди пропагандистов, которых предлагают внести в санкционный список:

  • Владимир Соловьев (ведущий Соловьев Live);
  • Ольга Скабеева (телеведущая Россия—1);
  • Маргарита Симоньян (главный редактор Russia Today);
  • Дмитрий Киселев (гендиректор Россия сегодня);
  • Тина Канделаки (ведущая, и.о. директора канала ТНТ);
  • Константин Эрнст (гендиректор Первого канала);
  • Александр Жаров (гендиректор Газпром—Медиа Холдинг).
Читайте также:
Помётом меньше. Оба канала российского пропагандиста Соловьева в YouTube заблокировали

Список должны рассмотреть СНБО и президент. Также можно будет обратиться с этим списком к Евросоюзу для введения зеркальных санкций, сообщили в Минкульте.

Читайте также:
15-й день войны — хроника. На встрече с Кулебой Лавров не дал согласия на перемирие, Зеленский назвал угрозу ядерной войны блефом России

Евросоюз ранее ввел санкции против пропагандистов Петра Толстого, Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, а также военных и чиновников. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты распространяют фейки Кремля.

Читайте также:
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Пропаганда Кабинет министров Украины Российская пропаганда Украинские санкции Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ