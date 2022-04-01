Подозревают в коллаборационизме. На самопровозглашенного мэра захваченного Бердянска завели дело 1 апреля, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Сауленко в своем обращении использовал нарративы российской пропаганды (Фото:06153.com.ua)

Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении жителя Бердянска Александра Сауленко, который добровольно согласился на исполнение обязанностей мэра захваченного российскими оккупантами города.

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Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111−1 УК Украины).

По данным следствия, после захвата Бердянск Сауленко добровольно согласился на предложение военной администрации РФ, взял на себя функции исполняющего обязанности мэра оккупированного города и обеспечил их «надлежащее исполнение».

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О своем назначении на должность, созданную в незаконных органах власти, подозреваемый сообщил в видеообращении через сеть Интернет, пренебрегая при этом положениями Конституции Украины и нарушая конституционное право жителей Бердянска на свободное волеизъявление во время выборов.

Российские оккупанты захватили Бердянск Запорожской области 28 февраля. 21 марта Сауленко объявил, что начинает исполнять обязанности мэра. В своем обращении он использовал нарративы российской пропаганды о «киевской хунте» и «братском народе».

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