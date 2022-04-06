«Гражданских — на гражданских». Верещук рассказала об условии России для обмена пленными 6 апреля, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Верещук рассказала о сложностях обмена пленными с РФ (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Россия ставит условие Украине для обмена пленными — военных требуют менять на военных, а гражданских — на гражданских.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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«У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже вылавливать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать», — сказала она.

По словам Верещук, в заложниках у России мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие.

Она также напомнила, что на данный момент в Украине находятся около 600 российских пленных. Непрерывно ведутся переговоры об их обмене на украинских защитников.

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов.

Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

1 апреля между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Были освобождены 86 украинских военных, среди которых 15 женщин.

В плену в России также находятся украинцы, похищенные оккупантами на захваченных территориях Украины.







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