«Сохранится для музея победы». На первых переговорах Россия передавала Украине договор о капитуляции — Арахамия 30 марта, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Арахамия рассказал, как менялась позиция России на переговорах с Украиной (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

На первых переговорах о прекращении полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия передала представителям украинской делегации ультиматумы и договор о капитуляции, заявил нардеп и участник переговоров Давид Арахамия.

«Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции — он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени», — сказал он в интервью РБК-Украина.

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Арахамия добавил, что переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, «а не наоборот».

«Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучше позиции. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево», — прокомментировал он последние переговоры в Стамбуле.

Украинская сторона в рамках переговоров настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

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Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.

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