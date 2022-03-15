Потери украинской армии в несколько раз меньше, чем у противника — Залужный 15 марта, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Потери украинской армии в начатой Россией войне в несколько раз меньше, чем у российских оккупантов, заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

«К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей», — написал он в своем Facebook.

Залужный добавил, что ВСУ выполняют поставленные задачи.

«Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление», — резюмировал он.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

По состоянию на 15 марта Россия потеряла в войне против Украины уже 13500 своих солдат и почти 3000 единиц техники.

Точное количество потерь в рядах ВСУ не называется. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта заявил, что Украина уже потеряла 1300 своих защитников.

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