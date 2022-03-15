Поддержка вступления в НАТО начала снижаться на фоне отказа закрыть небо над Украиной — опрос

15 марта, 12:38
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В НАТО отказываются закрывать небо над Украиной (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

В НАТО отказываются закрывать небо над Украиной (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

За последние две недели поддержка вступления Украины в НАТО сократилась с 76% до 72% на фоне отсутствия решения о закрытии неба.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг.

Социологи отмечают, что закрыть небо над Украиной из-за вторжения России и бомбардировок украинских городов требуют почти 90% опрошенных.

При этом, 25% оценивают вероятность того, что Россия совершит военное нападение на одну из стран Европы как высокую, а 26% - как среднюю. Только 22% вообще отвергают такую вероятность.

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Опрос проводился с 12 по 13 марта. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

13 марта Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад не может закрыть небо над Украиной, поскольку это будет означать готовность открыть огонь по российским самолетам и чревато началом Третьей мировой войны.

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Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Опрос НАТО Война России против Украины

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