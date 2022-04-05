Поддержка вступления Украины в НАТО продолжает снижаться — опрос

5 апреля, 16:57
Цей матеріал також доступний українською
Поддержка вступления в НАТО начала снижаться на фоне отказа закрыть небо над Украиной от вражеской авиации (Фото:Marek Studzinski/Unsplash)

Поддержка вступления в НАТО начала снижаться на фоне отказа закрыть небо над Украиной от вражеской авиации (Фото:Marek Studzinski/Unsplash)

Поддержка вступления Украины в НАТО среди украинцев продолжает снижаться на фоне недостаточно жесткой позиции по оказанию поддержки Киеву в условиях полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, на конец марта этот показатель составит 68%.

В первые дни войны России против Украины уровень поддержки вступления в НАТО возрос с 62 до 76%, а после отказа Альянса закрывать небо от вражеской авиации начал снижаться до 72%.

Видео дня

Социологи констатируют, что на данный момент этот показатель приближается к довоенному периоду.

Читайте также:
Шольц в феврале предлагал Зеленскому отказаться от НАТО — WSJ

Опрос проводился с 30 по 31 марта. Было опрошено 1500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ. Альянс и США объясняли такое решение угрозой полномасштабной войны в Европе.

Читайте также:
Зеленский на саммите НАТО: Больше никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает вашим стандартам — видео

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы понимаем это, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери. Но уже услышали, что нам туда не войти. И это правда. Надо это признавать», — сказал он.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Опрос НАТО Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X