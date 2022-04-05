«Есть гуманитарная миссия». Зеленский назвал причину, по которой сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя 5 апреля, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты уничтожили Мариуполь, город удерживают украинские военные (Фото:Pavel Klimov/Reuters)

На данный момент вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным, идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки НВ Кристины Бердинских во время пресс—конференции.

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«Это очень сложно, прям очень сложно. Прям на сегодняшний день военная деоккупация Мариуполя сложна. И ребята, которым очень сложно, они это прекрасно знают. Мы реально на контакте почти ежедневно, и им тяжело. Они очень крепкие, это правда, им тяжело. Там разным людям по-разному тяжело», — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, на данный момент есть гуманитарная миссия, которая накладывает определенные обязательства.

«Это их собратья, которые ранены или погибли. Они хотели бы, чтобы родители получили их обратно, а раненых мы могли бы вывезти. Относительно этого компонента мы договорились сегодня с Турцией (искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты). Она готова сегодня увезти кораблями раненых и убитых перевезти из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно, мы не дадим эту возможность», — пояснил он.

Зеленский добавил, что вся инфраструктура готова к тому, чтобы вывезти раненых и погибших.

«Мы ждем согласования от Путина. Мы разговариваем с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним. Теперь от него зависит именно этот момент. Об этом говорили и на встречах делегаций», — добавил президент.

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Он подчеркнул, что если удастся договориться, то результат все увидят уже в ближайшие дни.

«Если не удастся, мы точно будем знать, что это лично президент РФ не дает такой возможности. Все с разных сторон давят, потому что это гуманитарный шаг. Тогда будет легче ребятам, которые там в Мариуполе, потому что они по разным причинам скованы этими людьми. Что касается военной разблокировки — пока мы не можем об этом говорить, не для телевидения», — резюмировал Зеленский.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами.

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