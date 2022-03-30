Арахамия объяснил, почему на переговорах в Стамбуле не стали обсуждать вопрос ОРДЛО 30 марта, 15:28 Цей матеріал також доступний українською На переговорах в Стамбуле Украина предложила вариант договора о гарантиях безопасности (Фото:ОПУ)

Вопрос ОРДЛО является самым сложным, поэтому его вынесли за скобки переговоров Украины и России в Стамбуле, сообщил нардеп и член украинской делегации Давид Арахамия.

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«Да. Он — самый сложный. На переговорных группах, честно говоря, его не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать», — сказал он в интервью РБК-Украина.

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По словам Арахамии, этот вопрос выносили сразу за скобки до встречи лидеров Украины и РФ,

«Работали по всем остальным вопросам», — резюмировал он.

Украинская сторона в рамках переговоров настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи Зеленского и Путина.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.

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