«В РФ на нас приходят похоронки». Пленные российские военные заявили, что хотят остаться в Украине 9 марта, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Пленные российские военные рассказали о том, как попали в Украину (Фото:Скриншот видео Интерфакс-Украина/YouTube)

Российские военные, которые попали в плен во время вторжения в Украину, заявили, что хотят остаться в Украине, пока в РФ «действует путинский режим».

Об этом они сказал во время пресс-конференции, говоря о том, как попали на территорию Украины.

По словам российского военного 2-й мотострелковой дивизии Андрея Чеботаревского, на него в России пришла похоронка.

«Нас в РФ уже считают мертвыми. На нас приходят похоронки. Мы хотим остаться в Украине, пока там действует путинский режим, так как мы боимся туда возвращаться, потому что мы из-за президента России стали преступниками. Из-за командования мы попали в чужую страну, и хотим здесь остаться, не возвращаться назад. Если нас обменяют, то нас расстреляют или же не дадут возможности жить в России», — сказал он журналистам.

Другой военнослужащий РФ Евгений Смирнов заявил, что «был в шоке, когда в плену мне показали, что творит российская армия на территории Украины».

«Гражданские живут в бункерах, русская армия вообще никого не щадит, расстреливает стариков. Я добровольно решил остаться в Украине, пока действует путинский закон, нас либо посадят, либо расстреляют», — ответил он.

Смирнов также подтвердил, что «количество погибших среди российских военнослужащих достигло уже 12 000». Он добавил, что с украинской стороны тоже много людей погибли.

С начала вторжения России в Украину украинские военные взяли в плен более 2000 оккупантов, многие из них сдавались сами.

В МВД заявили, что попавшие в плен российские оккупанты будут работать на восстановление украинской экономики.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

9 марта — 14-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

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