Президент Международного Комитета Красного Креста прибыл в Киев

16 марта, 12:23
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Петер Маурер встретится с руководством Украины (Фото:Peter Maurer/Twitter)

Петер Маурер встретится с руководством Украины (Фото:Peter Maurer/Twitter)

В среду, 16 марта, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл в Киев на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Маурера, он планирует встретиться с руководством страны и украинцами.

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«Я приехал в Киев. Я здесь, чтобы поговорить с обществом и властями, поэтому МККК может расширить наш доступ и нейтральную и беспристрастную гуманитарную работу. Люди в Украине взывают о помощи. Потребности огромны, условия изменчивы. Мы не жалеем сил, чтобы ответить на их призыв», — отметил он.

https://twitter.com/PMaurerICRC/status/1504025410325073922

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

16 марта — 21-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МККК Война России против Украины

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