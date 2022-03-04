Пентагон о сопротивлении украинцев: ВСУ сражаются очень изобретательно, россияне сбиты с толку

4 марта, 08:56
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Украинские военные защищают мирные города (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Украинские военные защищают мирные города (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что украинские военные сражаются очень изобретательно против российских оккупантов, которые вторглись в Украину.

«Они храбро сражаются на улицах и за пределами своих городов, и они сражаются очень изобретательно», — сказал он в интервью CNN.

По его словам, россияне были сбиты с толку таким развитием событий.

«Россияне были сбиты с толку, они были разочарованы, они были отброшены назад, они были замедлены жестким и решительным украинским сопротивлением. Мы также считаем, что они сами оступились», — добавил представитель Пентагона.

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Кирби заявил, что у российских войск в Украине проблемы с логистикой и обеспечением.

«У них заканчивается топливо, у них заканчивается продовольствие для некоторых солдат. Они были удивлены тем, как и с какой эффективностью украинцы защищают свои города и своих людей», — добавил он.

Кирби также уточнил, что в Пентагоне считают, что намерение оккупантов — попытаться окружить Киев и «в конечном итоге занять его».

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Противостояние продолжается девятый день. Россия наступает с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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В ночь на 4 марта в результате обстрелов российскими оккупационными войсками на Запорожской АЭС начался пожар. Позже в ГСЧС сообщили, что горит учебно-тренировочный комплекс. Пожарные не могли начать тушить огонь из-за обстрелов. Оккупанты попали в первый энергоблок.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон Война России против Украины

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