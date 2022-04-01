Украина и Россия начали новый раунд переговоров — ОП
Михаил Подоляк / Twitter
Украина и Россия начали новый раунд переговоров о прекращении полномасштабного вторжения РФ.
Об этом НВ сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Да. Стороны об этом официально заявили. Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», — уточнил он.
В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.
Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.
В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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