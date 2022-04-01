Украина и Россия начали новый раунд переговоров — ОП 1 апреля, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк / Twitter

Украина и Россия начали новый раунд переговоров о прекращении полномасштабного вторжения РФ.

Об этом НВ сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Да. Стороны об этом официально заявили. Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп», — уточнил он.

Видео дня

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.