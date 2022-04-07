Мэр захваченной Каховки покинул город из-за угроз российских оккупантов 7 апреля, 09:09 Цей матеріал також доступний українською Немерец заявил, что и дальше будет работать для жителей Каховки (Фото:Каховська міська територіальна громада/Facebook)

Мэр захваченной российскими оккупантами Каховки Херсонский области Виталий Немерец покинул город из-за угроз.

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«Так как я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение уехать с временно оккупированной Каховщины на подконтрольную ВСУ территорию», — сообщил он.

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По словам Немереца, он и дальше будет работать на благо жителей Каховки.

«То, что я физически не с вами, не значит, что я вас бросил! Я и дальше работаю и буду работать для вас — на благо нашей Каховской общины. Знайте, что отстранить от должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное — „филькина грамота“. Для каждого из вас я по-прежнему нахожусь на расстоянии телефонного звонка», — резюмировал он.

Российские оккупанты захватили Каховку в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Жители систематически выходят на проукраинские митинги, призывая россиян покинуть город.

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