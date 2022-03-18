Кулеба заявил, что россияне несут ответственность за войну РФ против Украины, даже отравленную пропагандой 18 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что россияне несут ответственность за действия Путина в Украине (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россияне ответственны за полномасштабное вторжение России.

По словам главы МИД Украины, они несут ответственность, пусть и отравленную пропагандой.

«Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то действительно сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует „Z“, поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, пусть и отравленную пропагандой», — отметил он.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

По данным двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта, почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду.



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