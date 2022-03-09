«Будем выжимать по максимуму». Кулеба подтвердил встречу с Лавровым в Турции 10 марта 9 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что его ожидания от будущей встречи с Лавровым сдержанные (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 марта в Турции на фоне полномасштабного вторжения России.

По его словам, ожидания от встречи у украинской стороны «сдержанные».

«Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы очень серьезную сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно их провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму», — сказал он в видеообращении.

По словам Кулебы, интересом украинской делегации является прекращение огня, освобождение территорий Украины и решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией.

Министр подчеркнул, что благодаря действиям сил обороны Украины и их героизму, нерушимости позиции президента Украины Владимира Зеленского, общим скоординированным действиям Украины с партнерами по введению санкций, поддержке обороны Украины и изоляции России, он едет на переговоры с Лавровым с сильной позицией.

«Мы сильны, уверенны в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе — это уже другой вопрос, это зависит в том числе от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры господин Лавров», — резюмировал он.

7 марта в МИД Турции заявили, что в турецкой Анталье пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции. В МИД Украины тогда заявили, что возможность встречи Кулебы и Лаврова прорабатывается.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

9 марта — 14-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.







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