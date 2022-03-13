«Не так долго к этому идти». Подоляк рассказал о подготовке к возможной встрече Зеленского с Путиным 13 марта, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Зеленский открыт к прямому диалогу с Путиным (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заяви, что Украина продолжает поиски места проведения возможных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, и к этому «не так долго идти».

В эфире телеканала Украина 24 он отметил, что сейчас идет наработка пакета договоренностей, который будут учитывать исключительно важные для Украины позиции.

«Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора»", — отметил он.

Говоря о сроках такой встречи Подоляк отметил, что к этому «уже не так долго идти».

«Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три — нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру», — добавил советник главы ОПУ.



Он подчеркнул, что договоренности будут такими, которые выгодны Украине.

«Мы понимаем эту ментальную разницу между нами и россиянами. Для нас жизнь — это ценность, а для них — способ на кого-то надавить. Но будем считать, что они уже хотят выйти на прямые межпрезидентские двусторонние переговоры и заключение эффективного договора. Если бы договор учитывал только интересы России, то Украина на это не согласится, потому что общество уже заплатило за это высокую цену. Договор будет только такой, какой выгоден Украине», — резюмировал Подоляк.

Накануне Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Позже в своем Twitter он добавил, что представители России на переговорах уже не ультимативно что-либо говорят, а внимательно слушают предложения Украины.

«Украина не уступит свои позиции. Наши требования — окончание войны и вывод русских войск. Вижу, что понимание этого процесса и диалог», — сказал он.

Подоляк добавил, что на конкретные результаты есть надежда выйти уже в ближайшие дни.

Пока переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Прошло уже три раунда, но пока они не привели к результату.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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