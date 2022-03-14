«Нужен честный мир с гарантиями безопасности». Зеленский пообещал рассказать о результатах переговоров с РФ сегодня вечером

14 марта, 15:03
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Зеленский заявил, что Украине нужен честный мир с гарантиями безопасности (Фото:ОПУ)

Зеленский заявил, что Украине нужен честный мир с гарантиями безопасности (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вечером рассказать об итогах переговоров с Россией касательно прекращения полномасштабного вторжения вечером 14 марта.

В своем видеообращении он напомнил, что видеовстреча украинской и российской делегаций уже началась.

«Все ждут новостей. Вечером обязательно доложим», — отметил украинский президента.

О его словам, Украине нужен честный мир с гарантиями безопасности, а украинцам нужно «держаться, бороться, чтобы победить».

«Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру, честному миру с гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах», — добавил он

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Зеленский также подчеркнул, что Россия готовилась к войне десятки лет.

«Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, которой мы ее знаем, которую ценим», — резюмировал он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1070760493786008

14 марта проходит четвертый раунд переговоров в видеоформате. Позиции Украины неизменны: мир, прекращение огня, отвод всех российских войск.

Пока переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Прошло уже три раунда, но пока они не привели к результату.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Переговоры Владимир Зеленский Война России против Украины

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