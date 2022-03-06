Украина призвала прекратить членство РФ и Беларуси в МВФ и всех организациях Всемирного банка 6 марта, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Более миллиона украинцев уже покинули свои дома из-за действий России (Фото:НВ)

Украина призвала страны-партнеры прекратить членство России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Соответствующее обращение к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну», — заявил он.

По словам Шмыгаля, в письме приводятся четкие аргументы, там есть ссылки на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью.

«Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат», — добавил глава украинского правительства.

Он также призвал страны G7 помочь в подготовке и реализации процедуры приостановки операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

6 марта — 11-й день полномасштабной войны с Россией.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 11000 человек личного состава.







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