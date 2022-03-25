«Уже слышали эти нарративы». В МИД Украины отреагировали на отказ Венгрии разрешить поставки оружия через ее территорию 25 марта, 14:56 Цей матеріал також доступний українською В МИД Украины выразили надежду, что Венгрия изменит свою позицию (Фото:МИД Украины)

В МИД Украины отреагировали на отказ Венгрии разрешить поставки оружия Киеву через ее территорию и поддержать санкции на фоне полномасштабного вторжения России.

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Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко выразил надежду, что Венгрия, как соседнее государство, пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе.

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«Мы уже слышали эти нарративы, в том числе и от российских чиновников. Надеемся, что Венгрия, как соседнее государство, пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе. Сейчас речь идет не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в том числе венгерское общество. Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира», — отметил он.

Николенко также добавил, что действия Венгрии дают России больше пространства для преступления в Украине.

«Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ — это, на самом деле, давать России больше пространства для наступления и убийств», — резюмировал он.

27 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз профинансирует закупку и поставку летального оружия для Украины — впервые в истории это сделают для страны, которую подверглась атаке.

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна запретила доставлять Украине оружие через территорию своей страны.

25 марта в Венгрии еще раз заявили, что не разрешат поставки оружия через ее территорию и не будут поддерживать энергетический пакет санкций против РФ.

«Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа», — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



24 марта президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав его определиться, на чьей он стороне во время войны России против Украины.

