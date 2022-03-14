Четвертый раунд переговоров с РФ: Подоляк заявил, что коммуникация идет тяжело

14 марта, 12:39
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Четвертый раунд переговоров с Россией проходит в видеоформате (Фото:@Podolyak_M/Twitter)

Четвертый раунд переговоров с Россией проходит в видеоформате (Фото:@Podolyak_M/Twitter)

Украинская и российская делегации активно выражают свои позиции на переговорах касательно прекращения полномасштабного вторжения России, коммуникация идет тяжело, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет», — отметил он.

Подоляк добавил, что причина разногласий в том, что у сторон «очень разные политические системы».

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«Украина — свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия — это ультимативное подавление собственного общества», — резюмировал он.

14 марта проходит четвертый раунд переговоров в видеоформате. Позиции Украины неизменны: мир, прекращение огня, отвод всех российских войск.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503312472400355332

Пока переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Прошло уже три раунда, но пока они не привели к результату.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Переговоры Михаил Подоляк Война России против Украины

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